El entrenador de la selección de Bélgica, Roberto Martínez, aseguró que el futbolista Eden Hazard, quien milita actualmente para el Real Madrid CF, está “desesperado por volver a los campos de juego”.

«Creo que Eden está tranquilo en todas las situaciones, pero ahora está desesperado por estar de vuelta en el campo. No importa cuánta experiencia tengas, cuando eres un jugador que no puede estar en el campo te vas a sentir raro», declaró el estratega español en la rueda de prensa previo al partido contra la República Checa, correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Por su parte, Martínez confesó que esta es la primera vez que Eden se encuentra cumpliendo con un estricto tratamiento –sin cirugía- para recuperarse de una lesión en el psoas derecho, que lo mantendrá marginado del rectángulo de juego por un tiempo importante.

«Es difícil cuando llevas doce o trece temporadas jugando el máximo de minutos y de repente no puedes hacer lo que siempre has hecho. Es una especie de ‘shock’, pero Eden está de buen humor cuando le he visto y está desesperado por trabajar lo más duro posible para estar de vuelta en el campo con el Real Madrid», finalizó el DT de los ‘Diablos Rojos’.