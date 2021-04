Varios voces ya han salido a hablar sobre la creación de la Superliga, es por ello que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, señaló que la posición de los técnicos integrados en este nuevo proyecto es un tanto incómoda.

En rueda de prensa, el estratega mencionó que espera tener una mayor información sobre el tema para poder hablar, pero considera que en esta competición el éxito no depende del esfuerzo.

PEP 💬 Es un embrión que aún no respira. Solo es un comunicado. No está respirando. Es una realidad. Jugaremos la UCL la semana que viene y la temporada que viene intentaremos llegar a la final. Jugaremos en Europa porque lo merecemos.

«No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes(…) No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes»