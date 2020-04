Aseguran que Mbappé está «medio firmado» por el Madrid

El ex jugador del Mónaco y del PSG, Jerome Rothen aseguró en un entrevista que el Real Madrid ya tiene medio firmado a Kylian Mbappé.

Tras su irrupción en el futbol internacional, Kylian Mbappé se ha convertido en una especie de obsesión para el Real Madrid; cada año la novela es si el jugador francés llegará al club merengue, una situación que hasta el momento no se ha concretado.

No obstante, los rumores en torno a su llegada no dejan de crecer, y ahora se suma el ex jugador del Mónaco y del PSG, Jerome Rothen, quien aseguró en una entrevista para medios monegascos, que el delantero ya tiene todo listo para mudarse a Madrid.

«Se por diversas fuentes que Mbappé esta medio firmado por el Real Madrid para la siguiente temporada. Aunque con lo que está sucediendo, es seguro que su llegada a España se pospondrá» aseguró en entrevista para Radio Montecarlo.

Mbappé termina contrato con el club parisino en el año 2022 y no parece que se vaya a renovar, a pesar de los intentos de la dirigencia del club, Rothen asegura que el jugador está decidido a jugar en el cuadro merengue y ser dirigido por Zinedine Zidane.

«En ningún caso habrá una extensión de contrato. Será un acuerdo entre ellos ya que el PSG acordó separarse de él esta verano. En mi opinión, es solo cuestión de tiempo para que salga del club», sentenció el ex jugador.