Así es el complicado panorama de Orbelín Pineda en el Celta de Vigo

El presente de Orbelín Pineda no es el que el propio jugador esperaba. El centrocampista parece no encontrar hueco dentro del equipo y el propio entrenador, Eduardo Coudet, dejó claro que la llegada del mexicano fue por petición de la directiva y no de él.

En declaraciones a la prensa, Chacho recalcó que Pineda va a tener que trabajar más fuerte para poder disfrutar de minutos de juego.

Sobre Orbelín Pineda: Coudet no puede dejar más claro que NO pidió al mexicano. 28 minutos ha jugado desde enero con el Celta. Y lo criticó acabando el partido. A ver si en esa posición, un poco más libre, puede convencerlo. Ojalá. pic.twitter.com/OW7OPkbHcW — Rob Testas (@R_Testas) March 11, 2022

«Juega en una posición en la que tenemos dos jugadores. Estamos trabajando con él para que pueda ser un segunda punta con un poco de explosión. Tenemos que tratar de ver dónde mejoramos. Ojalá se adapte y salga bien».

El exjugador del Cruz Azul solo ha tenido participación en un encuentro de la liga española, en seis más se quedó en la banca y en otro ni siquiera fue convocado. Solo queda esperar a ver si corre con más suerte o termina como JJ Macías.