«El que no arriesga no gana»: Newell’s no pierde la oportunidad y pide el regreso de Messi

Newell’s Old Boys le envió mensajes en tono jocoso por medio de redes sociales al Lionel Messi, en el que le pidió regresar al club rosarino en el que jugó de niño y del que también es hincha.

«Hola, Leo. ¿Estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio. El que no arriesga no gana«, publicó la Lepra en sus cuentas de Twitter e Instagram junto a un emoticono que sugiere que el mensaje no surtirá efecto.

El club de la provincia de Santa Fe también subió una fotografía en la que los hinchas despliegan una bandera con la frase: «Messi, su sueño es nuestra ilusión. Newell’s Old Boys te alienta y espera«.

«Llamalo ahora que está en línea. Daleeee!!! Una pared con él en El COLOSO me vuelvo locoooo», comentó en Instagram el capitán e ídolo de Newell’s Old Boys Maximiliano Rodríguez, que jugó con Messi los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.