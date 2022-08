Así fue el increíble récord que rompió Harry Kane en la Premier League

Harry Kane, autor del primer gol en el Tottenham–Wolverhampton, se convirtió en el jugador que más tantos ha marcado con un solo equipo desde la creación de la Premier League.

Dos días y diez años después de debutar en la competición, el capitán inglés marcó en el minuto 64 para adelantar al equipo de Antonio Conte y sumar 185 goles, uno más de los que logró Sergio Agüero con el Manchester City, también en diez campañas.

Kane, además, ha logrado el gol mil de los Spurs en la Premier League. Desde su creación, en mayo de 1992, tan solo cinco equipos han alcanzado el millar de goles en la competición: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y ahora el Tottenham.

