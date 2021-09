Así fue el motivador discurso de Cristiano a sus compañeros en el United

Cristiano Ronaldo está consciente de que su llegada al Manchester United es un reto mucho mayor al que tuvo en la Juventus, es por eso que espera motivar al máximo a sus compañeros de equipo en cada partido.

Antes del partido contra el Newcastle, lo que sería su re-debut en la Premier, el astro portugués ofreció un discurso en el camerino, las cuales fueron develadas por The Sun, según una fuente interna.

💬 Así fue el discurso de Cristiano Ronaldo ante sus compañeros del Manchester United: «No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis tener éxito, necesito que améis al club desde el fondo de vuestros corazones (…) Estoy aquí para ganar y nada más» https://t.co/er5chVbyLM

«El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio. Les dijo a sus compañeros: ‘He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo’«, asegura al diario británico una fuente de los red devils.

CR7 mencionó que su regreso es con la intención de ganar y que los Diablos Rojos vuelvan a levantar trofeos.

«No he vuelto para ser un cheerleader. Si quieren triunfar, necesito que amen a este club de todo corazón. Tienen que comer, dormir y luchar por este club. Jueguen o no jueguen, tienen que apoyar a sus compañeros y dar siempre el 100% por el club. Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad? (…) Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en ustedes, de lo contrario no habría regresado».