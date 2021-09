Así fue el toma y dame entre Pep Guardiola y los aficionados del Manchester City

El entrenador Pep Guardiola hizo un llamado a los aficionados del Manchester City a que acudan al estadio para el partido contra el Southampton, después de que solo 38.000 asistieran al duelo contra el RB Leipzig.

Guardiola: «Si me convierto en un problema para los aficionados, me iré». https://t.co/GrI1kcn8Fz

Ante este comentario, la fanaticada increpó al estratega y le dijo que se centrara en entrenar al equipo y no a cuestionar la fidelidad de los fans. «Lo que ha dicho me ha sorprendido bastante«, aseguró Kevin Parker, secretario general del grupo oficial de aficionados del City, a Sky Sports.

«No entiende las dificultades que supone para alguna gente ir a un partido al Etihad un miércoles por la noche a las 8 de la noche. La gente tiene hijos o directamente no se lo puede permitir. Aún hay problemas con la covid. No entiendo por qué tiene que hablar de esto. Es seguramente el mejor entrenador del mundo, pero, lo digo de la forma más amable posible, debería ceñirse a eso (…) No creo que nadie del club deba cuestionar la lealtad de los aficionados. Es frustrante».