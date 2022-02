Así fue la sanción que le cayó a Zouma por patear a sus gatos

El futbolista Kurt Zouma fue sancionado por su club, el West Ham United, con dos semanas sin sueldo -unos 330 mil dólares-, por patear, abofetear y lanzar una zapatilla a sus dos gatos, que han sido rescatados ya por la organización británica protectora de animales RSPCA.

El West Ham United tomó cartas en el asunto y sancionó al jugador con dos semanas sin sueldo, dinero que será donado a organizaciones caritativas a favor de los animales.

La organización benéfica RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) y la policía de Londres han intervenido y le han quitado la custodia de los dos gatos a Kurt Zouma. pic.twitter.com/qMPhq3DsSa

— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 9, 2022