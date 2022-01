Así fueron las primeras palabras del Tecatito Corona como jugador del Sevilla

Luego de varios días de fuertes rumores, el fichaje de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona por el Sevilla ya es un hecho, club al que llega procedente del Porto, donde recientemente no había sumado buenas actuaciones.

El cuadro español difundió un video con las primeras palabras del mexicano con la camiseta de los blanquirrojos.

‘Tecatito’ Corona portará el dorsal ‘9’ en el Sevilla luego de estar siete temporadas en Oporto donde sumó 31 goles y 69 asistencias en 286 partidos disputados.

