Así fueron las sentidas palabras de Héctor Herrera al salir del Atlético de Madrid

El centrocampista Héctor Herrera, que acabó esta temporada su etapa de tres campañas en el Atlético de Madrid, se dirigió en un mensaje al club y su afición en el que agradece los «increíbles años» pasados en el conjunto rojiblanco y asegura que se macha «siendo un ‘colchonero’ para toda la vida».

Herrera, que durante estas tres temporadas ha disputado 78 encuentros oficiales, con un gol y cuatro asistencias, ha destacado en su mensaje de despedida a través de su cuenta de Twitter los «tres increíbles años» que ha vivido en «esta gran institución», con el título de LaLiga Santander obtenido en la temporada pasada (2020-21) como principal éxito deportivo.

Hector Herrera is expected to make his @HoustonDynamo debut July 9; club will announce shortly pic.twitter.com/JZhexQeITs

— Luis Ortiz (@OrtizSportsTV) June 9, 2022