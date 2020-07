Este viernes se llevó a cabo el sorteo para los emparejamientos de la fase final de la Europa League, donde dejó unos cruces un tanto llamativos.

Los octavos de final, que serán a partido único en Alemania el 5 y 6 de agosto, tendrán emparejamientos como Inter – Getafe y Roma – Sevilla.

Además de los partidos de vuelta entre Shakhtar Donetsk – Wolfsburgo (2-1), Bayer Leverkusen – Rangers (3-1), Wolverhampton – Olympiacos (1-1), Manchester United – LASK (5-0), Basilea – Eintracht Frankfurt (3-0) y Copenhague – Estambul Başakşehir (0-1).

Los cuartos de fina se disputarán el 10 y 11 de agosto en cuatro plazas alemanas donde se enfrentarán el ganador del cruce Wolfsburgo-Shakhtar ante el vencedor del la llave Frankfurt – Basel.

Los otros emparejamientos quedaron de esta manera: ganador LASK – Manchester United vs ganador Estanbul Başakşehir – Copenhaghe. Ganador Inter – Getafe vs ganador Rangers – Bayer Leverkusen y ganador Olympiacos – Wolverhampton vs Ganador Sevilla – Roma.

Por su parte, las semifinales de jugarán el 16 y 17 de agosto en sede por confirmar, mientras que la gran final de la Europa Legaue será el 21 de agosto en Colonia.