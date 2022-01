Así fueron los votos de Messi, Cristiano y Lewandowski en los The Best

Luego de no ganar el Balón de Oro, el delantero Robert Lewandowski se alzó con el trofeo The Best al mejor jugador del 2021, del cual se revelaron por quiénes votaron cada jugador.

Como de costumbre, los capitanes y entrenadores de selecciones son los encargados de emitir los votos para primero, segundo y tercer puesto, otorgando de esta manera cinco, tres y un punto, respectivamente.

En esta oportunidad conoceremos por cuáles jugadores votaron Cristiano Ronaldo, Messi y Lewandowski.

El mejor momento de la gala de los premios The Best… pic.twitter.com/WFkVglC3Bd — Paulina García Robles (@paugr) January 17, 2022

El astro portugués se decantó por apoyar a Lewandowski en el primer lugar, seguido de los centrocampistas del Chelsea N’Golo Kanté y Jorginho.

Por su parte, el ariete polaco eligió a Jorginho como número uno, Lio como número dos y CR7 como el tres. Mientras que el argentino votó a Neymar, Mbappé y Benzema, elecciones que generaron recelo en redes sociales al considerarlas un tanto desfasadas de la realidad.