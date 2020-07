La UEFA realizó, este viernes, el sorteo de emparejamientos de la Fase Final de la Champions League 2019/20.

Aunque aun quedan partidos pendientes de los octavos de final, las llaves quedaron de la siguiente manera:

El ganador entre el Real Madrid y Manchester City irá ante el triunfador del Olympique Lyon y la Juventus.

El RB Leipzig enfrentará al Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone, que viene de hacer la hazaña en Anfield ante el Liverpool.

El ganador entre Nápoles, donde milita el “Chucky” Lozano, y FC Barcelona tendrá como rival al triunfador entre Chelsea FC y el Bayern Múnich.

París Saint-Germain irá ante el sorpresivo Atalanta, que arrastra una gran racha en la Serie A de Italia.

Semifinales

Los ganadores entre City y Madrid – Juventus y Lyon, irán ante el ganador del Barça/Napoli y Bayern/Chelsea.

Por otro lado, los triunfadores entre RB Leipzig/Atlético de Madrid y PSG/Atalanta.

Los que ganen este partido de semifinales correspondientes, se citarán en el estadio de La Luz en Lisboa, el próximo 23 de agosto.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌

Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020