Así quedaron los enfrentamientos de octavos de final en la Champions

Este lunes, 14 de diciembre, se realizó el sorteo de los cruces para los octavos de final de la UEFA Champions League 2020/21.

El evento, realizado en la sede de Nyon, Suiza, dejó los enfrentamientos para la siguiente ronda del torneo de clubes más importante del planeta.

Los partidos de ida se disputarán los días 16, 17, 23 y 24 de febrero; mientras que, la vuelta serán el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

Los cruces son los siguientes:

Atalanta vs Real Madrid.

Sevilla vs Borussia Dortmund.

Barcelona vs París Saint-Germain.

FC Porto vs Juventus FC.

RB Leipzig vs Liverpool.

Atlético de Madrid vs Chelsea FC.

Lazio vs Bayern Múnich.

Borussia Mönchengladbach vs Manchester City.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020