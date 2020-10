Este 1 de octubre se realizó el sorteo para definir los integrantes en los ocho grupos de la Champions League de esta temporada, la cual dejó cruces de alta tensión desde un primer momento.

Clubes de 15 países se disputarán la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones a partir del 20 de octubre.

Los grupos D, G y H son considerados los candidatos a ser nombrados como el ‘grupo de la muerte’.

Por primera vez en TODA la historia tendremos un Cristiano vs Messi en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Un par de partidos entre el Barça y la Juventus que nos permitirán disfrutar de dos duelos más entre los mejores futbolistas de la época. THE BEAST VS THE BEST. pic.twitter.com/N54LMitFEH

