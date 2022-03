Así quedaron sorteados los cuartos de final de la Europa League

La UEFA Europa League también definió, este viernes, sus partidos correspondientes a los cuartos de final de la competición europea.

A través de un sorteo, se sortearon a los ocho conjuntos que buscan la gloria en el segundo certamen más importante del viejo continente.

Los partidos de ida, en los cuartos de final, se disputarán el 7 de abril; mientras que, la vuelta será el día 14.

Enfrentamientos:

RB Leipzig vs Atalanta.

Eintracht Frankfurt vs FC Barcelona.

West Ham United vs Olympique Lyon.

Sporting Braga vs Rangers FC.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022