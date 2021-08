Así quedó la fase de grupos de la Champions League 2021/22

Este jueves, 26 de agosto, se realizó el sorteo para la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22, en la capital de Turquía, Estambul.

Con importantes celebridades del fútbol mundial, en este evento, la UEFA dio a conocer la fase de grupos para la venidera edición de la Champions, donde el Chelsea buscará revalidar su título en el torneo internacional.

El combinado, dirigido técnicamente por Thomas Tuchel, quedó en el grupo H junto a: Juventus (Italia), Zenit de San Petersburgo (Rusia), Malmo (Suecia).

Por su parte, el FC Porto de «Tecatito» Corona se adjudicó en el B, con el Atlético de Madrid (España) -donde milita Héctor Herrera-, Liverpool FC (Inglaterra) y AC Milán (Italia).

El Ajax, de Edson Álvarez, medirá fuerzas en el C con: Sporting Club (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania) y Besiktas (Turquía).

