Raúl González, leyenda del Real Madrid, calificó este martes como «un honor» formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Internacional ubicado en Pachuca.

«Es un honor formar parte del Salón de la Fama del fútbol internacional. Debido a mis compromisos como entrenador no puedo estar con ustedes en este evento tan especial, pero deseo que lo disfruten y lo pasen muy bien».

En un video video grabado desde Madrid, en donde dirige al Real Madrid Castilla, el español resaltó sentirse orgulloso de este reconocimiento.

Junto con Raúl, entraron al Salón de la Fama en la categoría internacional Roberto Carlos, Ronaldinho y Fabio Cannavaro.

«Ni en mi mejor sueño imaginaba pasar por esto, estar a lado de tantas leyendas. Siempre soñaba con conquistar títulos, hacer jugadas, goles, pero no me imaginaba pasar por esto. Gracias a todos por lo que hicieron por el fútbol, que me ha dado oportunidad de soñar y ser como ustedes».