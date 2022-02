Así reaccionó San Petersburgo luego que la UEFA le quitara la sede de la final de la Champions

El Comité Organizador de la Champions League 2022 en San Petersburgo, Rusia, lamentó la decisión de la UEFA de trasladar «por motivos de seguridad» la final de la Champions a París, tomada tras la invasión rusa a Ucrania.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022