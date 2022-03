Así se disputarán los cuartos de final en la Conference League

Este viernes, 18 de marzo, la UEFA Conference League realizó el sorteo para los cuartos de final de la competición en Nyon, Suiza.

Este certamen europeo, que se disputa los días jueves, disputará sus partidos de cuartos de final el 7 (ida) y 14 (vuelta) de abril, todos los compromisos a la misma hora.

Los partidos:

Leicester City vs PSV Eindhoven.

Bodo Glimt vs Roma.

Feyenoord vs Slavia de Praga.

Olympique Marsella vs PAOK.

Quarter-finals ✅

Which game are you most excited about? 🤗#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/qF7xLzMMmT

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 18, 2022