Así será el nuevo y visionario estadio del Everton

Everton quiere cambiar su realidad deportiva de cara al futuro. Tras la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo, luego del despido de Marco Silva, existe otro motivo que le permitirá creer a los aficionados del conjunto de Liverpool: el nuevo estadio.

En el paseo marítimo de Liverpool Bramley-Moore Dock se edificará la nueva arena de los ‘Toffees’ que contará con 52.000 butacas y estaría listo para 2023. Se estima que costará alrededor de 500 millones de libras esterlinas y las obras iniciarían en 2020.

El recinto será construido con ladrillo en gran parte de la fachada y con vidrio y acero para la edificación del moderno techo. De momento, el club debe esperar la aprobación del ayuntamiento de la cuidad, ya que el puerto de Liverpool es considerado Patrimonio de la Humanidad desde 2004.

El nuevo ‘coliseo’ representa un aumento de más de 10.000 aficionados sentados con respecto a Goodison Park, que data de 1892, y cuenta con 42.000 asientos. Tendrá un estacionamiento interno de varios pisos y amplios espacios públicos, como el “Fan Plaza”, que servirán para el entretenimiento de los fanáticos.

Una de las grandes novedades, con respecto a otros estadios, es que los aficionados podrán disfrutar de la salida de los jugadores del vestuario rumbo al campo. Sólo los separarán láminas de vidrios.

🏟 | We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool’s waterfront!

A detailed planning application will be submitted today. 🙌 #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr

— Everton (@Everton) December 23, 2019