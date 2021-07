Atalanta ficha a una de las sorpresas argentinas en la Serie A

El sorpresivo Atalanta hizo oficial este viernes el fichaje del portero argentino Juan Musso, quien viene de buenas actuaciones con Udinese.

⚫️

Juan #Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta!

Bienvenido, Juan!! @musso_juan is a new #Atalanta player!

Welcome, Juan!! #BenvenutoJuan #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/zhiJe5mxH2

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2021