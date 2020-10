Atalanta jugará la Champions en su estadio

📢 UFFICIALE! Giocheremo la @ChampionsLeague al #GewissStadium! 🤩

❗️ IT’S OFFICIAL! #Atalanta will play in the #UCL at the Gewiss Stadium! 🤩

👉 https://t.co/qvkbIo1Wkh#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/mrI5DgZUis

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 7 de octubre de 2020