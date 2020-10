Atlanta de Damm y Torres cancela entrenamiento por caso de Coronavirus

El Coronavirus parece volver a atacar a la MLS debido a que el Atlanta United de Jürgen Damm y Érick Torres tuvo que cancelar su práctica por un positivo.

Para este martes por la tarde el conjunto rojinegro tenía un entrenamiento presencial en el Children’s Healthcare of Atlanta, que no se pudo realizar por ese solo caso que fue notificado por el propio club aunque no reveló nombre ni cargo.

En un comunicado el equipo de Atlanta señala que: «todos los jugadores de la MLS y el personal de primer nivel se someten a pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cada dos días, incluido el día antes y después de cada partido».

Además, explica cómo se confirma un caso dentro de un equipo, mencionando que esta se da tras dos resultados positivos como ocurrió con su equipo.

«La confirmación de un caso de COVID-19 ocurre cuando el individuo recibe dos resultados positivos consecutivos de la prueba. Para este caso, el positivo inicial resultó de las pruebas del domingo y se confirmó el lunes».

El club se apega a todos los protocolos que conocen para que el plantel que está conformado por lo mexicanos Damm y Torres se mantenga sano y evitar la menor cantidad posible de contagiados.