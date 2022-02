Atlanta United confirma la salida de Jürgen Damm

El Atlanta United, de la Major League Soccer, confirmó este viernes que rescindieron el contrato del jugador mexicano Jurgen Damm, quien ahora es agente libre.

Damm, quien ya no contará para el elenco de Georgia, no seguirá perteneciendo a las filas de este club al que llegó en el verano de 2020.

Durante su paso por el Atlanta, Jurgen disputó 24 partidos y durante su primer año fue en el que pudo destacar más (14 duelos).

Tras rescindir su contrato, el mexicano -de 29 años– no podrá militar (en este semestre) en algún conjunto de la Liga MX, ya que tuvo que rescindir su contrato antes del 1 de febrero.

Thank you Jürgen Damm for your contributions to the club.https://t.co/TM9F6q1Zu2

