Atlético de Madrid no hará pasillo de campeón al Real Madrid

El Atlético decidió que no se rendirá homenaje sobre el césped del Wanda Metropolitano.

La posición oficial es muy contundente: “Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado también del aroma de la humillación”.

La entidad, algo harta de ciertos comentarios, utiliza palabras muy duras para referirse a este debate: “Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid colaborará en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y la tensión y el enfrentamiento. se animan”.

Desde la entidad vuelven a hacer alusión a algunos precedentes, algunos muy cercanos. A principios de esta temporada, el Celta decidió no hacer pasillo y no hubo polémica, ni del Atlético ni de fuera.

“El Atleti es el último campeón de Liga. ¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debería recibir un pasillo de su primer rival tras ganar el título? No, porque no hubo debate”, analizan, a lo que añaden: “Nos hemos visto envueltos en varias situaciones similares en los últimos años tras ganar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en alguna ocasión hubo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival a nuestro equipo campeón y en otros no,pero nunca se generó una expectativa o polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo en las últimas semanas.

Algunos futbolistas, en concreto Giménez y Oblak, ya deslizaron en Bilbao que en realidad no querían formar parte del pasillo. “Respetamos a nuestra afición”, dijo el central. El club piensa lo mismo y no tiene intención de participar en este “intento de burla”, según comenta el club para aclarar la posición y dirimir los debates.