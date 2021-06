Atlético: el Cholo Simeone ya tendría su lista de intocables

Si bien el Atlético de Madrid no dejará salir a muchos miembros de su plantilla y añadirá dos o tres fichajes más, el ‘Cholo’ Simeone tendría una lista de jugadores, según AS, que no se los pueden tocar.

El argentino renovará su contrato con el colchonero por dos años más (hasta 2024) y tiene la misma intensión que en 2014 y 2021, seguir ganando, y por eso contará con una plantilla a la que le llegarán más futbolistas para reforzar a sus intransferibles.

El primero es Koke. El capitán y referente es el que más corre en cada juego y el que mejor interpreta el juego de su estratega sobre la cancha. El equilibro, corta y crea, y por eso es inamovible del esquema

Le sigue Jan Oblak. El mejor jugador de la temporada pasada, según la propia Liga. Nuevamente el Zamora (por quinta vez en su carrera) como la valla menos batida con solo 25 goles recibidos y 18 arcos invictos. Parte vital en la escuadra rojiblanca con sus paradas que le dieron el título 20-22, como el penal atajado ante Joselu para asegurar el campeonato.

El corazón en la defensa, Stefan Savic, quien fue el jugador de campo más minutos (3.744) usado por Simeone. Se colocó «las botas» de Godín tras su salida y tuvo un considerable mejoramiento con la pelota en los pies. Volvió a ser el escudo en los ataques y es imprescindible.

Marcos Llorente fue una revelación la campaña 19-20 y en la pasada se convirtió en una realidad para el Atleti. Veloz, aguerrido, con buen pase y ataque, fue uno de los jugadores que más minutos vio. Mejoró sus asistencias (11) y goles (12), y con ello su valor en el mercado.

No puede faltar Luis Suárez. El goleador del Atlético en la campaña del campeonato con 21 tantos. Cerró la boca de más de uno que decía que «estaba acabado» y terminó demostrando que su llegada al colchonero fue la mejor decisión.

El último, pero no menos importante, Ángel Correa. Le dio vida en los últimos dos partidos con sus goles para el título. Sus regates en el campo lo hicieron un jugador vital, tanto, que fue el que jugó todos y cada uno de los cotejos en el curso anterior.