Atlético sacrificará a dos jugadores para firmar a Cristiano

Ángel Correa y el delantero Álvaro Morata son los jugadores que el Atlético de Madrid sacrificará con la intención de poder fichar al astro portugués Cristiano Ronaldo, quien manifestó su inconformidad en el Manchester United, reseñó el diario AS.

Cristiano, que ya comunicó que no seguirá en el cuadro de la Premier League, está buscando nuevos retos para su carrera y pretendientes es lo que le sobra al luso; sin embargo, el Atlético es el nuevo nombre que aparece en su larga lista.

El combinado que dirige Diego Pablo Simeone está interesado en contar con CR7, pero el jugador tiene un precio de salida cercano a los 40 millones de euros; sin embargo, la directiva colchonera está dispuesta a negociar con el United para bajar esa cantidad.

Al darse a conocer este rumor, algunos hinchas manifestaron su descontento, ya que recordaron los “roces” que tuvo Cristiano con la hichada rojiblanca, cuando él jugaba para el Real Madrid.

BOOM!

Cristiano Ronaldo has convinced Simeone to bring him to Atletico, according to AS!

Will be true?

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 17, 2022