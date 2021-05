Bale considera que él no es un Galáctico para el Madrid

Gareth Bale aseguró que en España el fútbol está muy magnificado y mucho más en el Real Madrid, alegando que se alejó de la figura de estrella al afirmar que «esperan que seas un galáctico» y él se siente «una persona normal«.

En una entrevista a The Times, el galés dejó claro que se aleja de la exigencia que tiene un jugador fichado por una alta cantidad por el Real Madrid y se define como un deportista al que le gusta jugar al fútbol y estar con la familia.

«En Madrid esperan que seas un galáctico, que hagas lo que han visto hacer antes a otros jugadores. La verdad es que seguramente yo no sea como ellos. Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir y, no presumir, pero sí construir su marca. Van a estos eventos de alfombra roja y yo nunca he sido así. Me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal».