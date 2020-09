Bale criticó a la afición del Real Madrid

El delantero del Real Madrid, Gareth Bale durante una entrevista en el podcast de golf de Erik Anders Lang, habló de la relación que tiene con la afición de su equipo, que cada vez que está en el campo le silban.

«Los silbidos te hacen sentir peor, pierdes tu confianza. Cuando fallas una ocasión de gol y te silban, la portería se te hace mas pequeña. He tenido a 80 mil personas silbándome en el Bernabéu y te preguntas: ¿Cómo? No es algo bueno. La primera vez me pregunté: ¿Qué es esto?», dijo Bale.

«Esa es la gran pregunta. Debería tratar de ayudarte para hacerlo mejor y que así ellos estuvieran felices, pero es lo contrario. Te pitan y te sientes peor, pierdes tu confianza y juegas peor, y entonces la afición se enfada aún más», detalló el galés.

«En futbol puedes jugar increíble pero no marcar en cinco partidos, y la gente dice que estás en una racha horrible. Si sabes que has jugado bien, pero la gente dice que no, tu opinión es lo más importante. Lo que digan me da igual», cerró sobre el tema.