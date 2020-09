Bale: «No me arrepiento de nada de lo que he hecho»

El nuevo jugador del Tottenham Hotspur, Gareth Bale, dio una entrevista donde aseguró que no se arrepiente de todo lo que hizo en el Real Madrid.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho; lo que los demás digan es cosa suya. Yo tengo mi opinión sobre mí mismo y mi familia sabe cómo soy, es lo único que me importa”, dijo para Sky Sports.

Bale, quien salió en este verano del Madrid para recalar nuevamente en la Premier League con el Tottenham, admitió que su paso por España con la “Casa Blanca” le ha dejado grandes enseñanzas e incluso siente que creció como persona.

“Estuve bajo gran presión y había gente silbándome en el campo, así que aprendí a llevar ese tipo de cosas, a no tomármelas demasiado en serio, demasiado a pecho”, añadió.

Por su parte, también aprovechó el momento para hablar sobre su arribo a la escuadra que dirige actualmente Jose Mourinho, “estoy con muchas ganas de jugar y ayudar al club”.