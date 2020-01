Bale queda descartado para la final ante el ‘Atleti’

Gareth Bale no jugará la final de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudita ya que no pudo recuperarse de la enfermedad que le obligó a quedarse en Madrid. El galés esperaba viajar para el choque decisivo ante el Atlético de Madrid, pero aún padece una infección respiratoria.

El propio Zinedine Zidane dejaba entrever ayer, tras la clasificación, que Bale no estaba acto para jugar porque no había completado los entrenamientos con el equipo. “No lo sé, de momento no está en condiciones. No se ha entrenado en toda la semana. Veremos qué vamos a hacer. Ya hablaremos con los médicos”, dijo este miércoles.

De este modo, el británico quedó descartado para el partido del próximo domingo en el King Abdullah Sports City frente al conjunto colchonero. Una infección en el tracto respiratorio superior le impedirá pelear por el título con el resto de sus compañeros.