¿Buena decisión? Bale quiere regresar al Madrid a final de temporada

A pesar de que para muchos sería mejor que continúe en la Premier, Gareth Bale parece que tomó una decisión e informó que piensa volver al Real Madrid al final de esta temporada luego de cumplirse el plazo de cesión en el Tottenham.

Durante unas declaraciones a la prensa en la concentración de la selección de Gales, El Expreso de Cardiff recordó que la razón por la que regresó a los Spurs fue por su «deseo, por encima de todo, de jugar al fútbol«, dejando entrever que ya no contaba con la confianza del entrenador madridista, Zinedine Zidane.

«Quería estar en forma de cara a la Eurocopa (que se celebra este verano). El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá».