Barcelona: agente de Cavani desmintió supuesto interés del Barça

El nombre de Edinson Cavani sonó con mucha fuerza en el Barcelona para ser ese ‘9’ que tanto anhela el cuadro catalán, pero su agente arrancó de raíz cualquier posibilidad al negarla.

Todo parece indicar que el uruguayo fue ofrecido al equipo catalán, club que estuvo sumergido en las últimas horas del mercado en buscar a un centro atacante con el que terminar de armar su plantel.

No obstante, Walter Guglielmone, representante del charrúa, en una entrevista realizada por ‘Ovación’, negó que eso si quiera estuviera cerca de suceder, asegurando que no es la verdad debido a que por ahora no hay ninguna oferta.

Por ende, el equipo culé tendrá que continuar con su búsqueda o, en su defecto, hacerle una propuesta al Manchester United por Cavani, porque lo que su agente ha dejado claro es que no fue ofrecido, no que no existiera el interés.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo llegó a Old Trafford y todo parece indicar que el uruguayo podría ver reducida su cantidad de minutos en el equipo de Solskjaer, con el que tiene contrato ampliado hasta 2022.

Es por esto que se especularía con la salida del ‘matador de Salto’ de los ‘Reds Devils’, aunque nadie de su entorno se ha manifestado con respecto a esto, por lo que su continuidad parece estar garantizada, por lo menos por parte de su ambiente.