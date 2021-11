Barcelona: Barjuán explicó la razón por la que el Celta terminó empatando

El Barcelona sufrió un durísimo empate contra el Celta 3-3 (con gol de Aspas en el añadido), en el último partido del interino Sergi Barjuán, quien dio razones sobre la paridad en Balaídos.

El ya ex entrenador culé, tras la llegada Xavi Hernández, lamentó el resultado final y culpó, en parte, a la mala suerte que ha tenido el cuadro catalán con las lesiones (ya son 11 bajas con la de Fati).

«Cuando tienes que hacer tres cambios por lesión trastocas todo el esquema táctico. No es excusa, pero es cierto que influye en el rendimiento final. En la segunda parte no hemos sido capaces de ir hacia adelante y los jugadores no sabían dónde situarse ante la presión. Es una lástima que no podamos festejar la primera victoria que hubiera sido un éxito muy importante para mí».

El ex técnico manifestó que se queda con amargo sabor de boca, pero que básicamente está feliz porque lo que intentó transmitir lo entendieron los jugadores. «Hay que buscar recursos diferentes porque van cayendo jugadores y es difícil gestionar en cada partido. Si somos positivos y tenemos a todos los jugadores somos un equipo que puede luchar para más cosas».

Del mismo modo, antes de dar un paso a costado para que asuma Xavi, Barjuan valoró el nivel del plantel del equipo azulgrana y la fortaleza mental de los jugadores ante los momentos de dificultad que atraviesa el Barcelona en todos los niveles.