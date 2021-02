Barcelona, City y United entre los equipos con peor balance de fichajes los últimos cinco años

Tres clubes de las cinco grandes ligas europeas son las que arrojaron el peor balance entre gastos e ingresos en fichajes desde 2016, con más de 400 millones de euros en gastos por encima de ingresos según el Observatorio CIES.

Desde el mercado de traspasos del verano de 2016 el Manchester City ha invertido 1.006 millones de euros en fichajes y obtenido 375 millones por traspasos a otros clubes, con lo que tiene un balance negativo de 631 millones, según este estudio realizado por el CIES con datos de los clubes y publicados por los medios de comunicación.

Su rival de la ciudad de Manchester, el United, le sigue a la zaga con unos 586 millones de balance negativo, fruto de inversiones en 832 millones en jugadores durante estos cinco años, mientras solo ha percibido 246 millones en ingresos.

Most ➖ net transfer spending over last 🔟 transfer windows for big-5⃣ league teams 🤓 @ManCity ahead @ManUtd & heavily indepted @FCBarcelona 🧐 Six 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 teams & 2 from 🇮🇹 in the top 10 ( @Inter & @acmilan ); full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/1Qz0DJ9yfE pic.twitter.com/bD3GdxH9Zh

El Barcelona es el tercer equipo en balance negativo con 471 millones de gasto neto, ya que ha invertido 1.171 millones en futbolistas y ha recibido 700. De hecho, por gasto, el conjunto azulgrana es el primer club de las cinco grandes ligas europeas, por delante del City y de la Juventus (999 millones en gastos).

El París Saint-Germain francés (455 millones de gasto neto, con 854 millones en gasto y 399 en ingresos), el Inter (386 millones de gasto, con 664 millones pagados y 278 recibidos) completan los cinco clubes que mayor gasto neto han tenido en los últimos cinco años, según este estudio.

Trading-oriented @losclive ahead of training-oriented @ol in the exclusive @CIES_Football rankings of big-5⃣ league clubs with the most profitable transfer policies during last 🔟windows 🤠 4 🇫🇷 3 🇮🇹 2 🇩🇪 1 🇪🇸 & 0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in the top 10 🤫 Data for all clubs ➡️ https://t.co/1Qz0DIRWR4 pic.twitter.com/USTVDLk2Ts

