Barcelona conoció las fechas de su inicio, fin de liga y sus clásicos

LaLiga dio a conocer el calendario de la temporada 2021-22 para todos los equipos y por eso el Barcelona ya sabe cuándo y dónde comenzará -y terminará- la campaña, y cuándo afronta sus clásicos.

La segunda temporada de Ronald Koeman empezará el domingo 15 de agosto en el Camp Nou enfrentándose a la Real Sociedad y siguiendo con los vascos, en la jornada dos ya tendrá que medirse al Athletic Club en San Mamés.

Pero no todos los partidos fuertes quedan ahí, pues en la cuarta fecha también será visitante, ahora del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán el domingo 12 de septiembre. Y como si eso no fuese suficiente, desde la jornada ocho hasta la diez tendrá dos derbis, pues visitará al Atlético el 3 de octubre y recibirá al Valencia el 17 del mismo mes.

Sin descanso, una fecha después del conjunto ‘che’ será turno del primer clásico de la temporada, cuando el 24 de octubre el Real Madrid visite el Camp Nou. En la segunda rueda será el conjunto blaugrana el que visite el Bernabéu, para la jornada 29 el fin de semana del 20 de marzo.

El primer derbi catalán contra el recién ascendido Espanyol será el domingo 21 de noviembre en el Camp Nou.

El final de temporada será en el mes de mayo de 2022, donde el Barcelona parece tener un mes relativamente más flexible al inicio de curso y cerrará ante Villarreal el fin de semana del 22, por la jornada 38.

