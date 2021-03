Barcelona: Coutinho tuvo segunda operación y Fati al borde de la tercera

El Barcelona tendría que seguir esperando por la vuelta de uno de sus jugadores más caros y de su figura joven más relevante, pues Philippe Coutinho y Ansu Fati seguirían teniendo operaciones.

En el caso del brasileño, el programa ‘Onze’, del medio amazónico Esport3, reveló que el mediocampista pasó por el quirófano por segunda vez hace unos días para retirar un quiste en su rodilla izquierda que le estaba produciendo un derrame de líquido sinovial y la consecuente hinchazón en la zona mencionada.

De acuerdo con el Diario AS, el caso del volante no invita al optimismo y su lenta recuperación le hizo viajar a Doha para visitar al especialista de rodillas Pieter D’Hooghe, quien realizó una revisión completa de su estado y una segunda opinión sobre el tratamiento a seguir, pues no estaría totalmente satisfecho con lo realizado por los servicios médicos del cuadro catalán.

Esto ha hecho que el tiempo de regreso, estimado en tres meses tras su menisectomía del pasado 2 de enero, ya no sea trimestral sino hasta para más meses.

Por otro lado, el caso de Fati es incluso hasta más serio, pues se ha operado dos veces desde el pasado mes de noviembre por su lesión en el menisco de la rodilla izquierda, primero para suturar, que suponía cuatro meses, y a escondidas en enero debido a que su rodilla se inflamaba y le impedía comenzar con la fisioterapia.

La cosa sigue empeorando, pues volviendo a citar a AS, informó que hace unas semanas se le infectó el menisco y que esto fue confirmado por la periodista Marta Carreras de Catalunya Ràdio, explicado en el programa ‘Tot Costa’, y que hasta existe la posibilidad de una nueva operación, algo que le haría perder por completo toda la temporada.

Sin embargo, la Cadena COPE salió a desmentir estas informaciones, pues indicó que el juvenil se encuentra a la perfección y que su recuperación va muy bien, por lo que no tendría que ser intervenido nuevamente, según le confirmaron fuentes médicas cercanas a Fati.