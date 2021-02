Barcelona descarta a Ansu Fati para la eliminatoria contra el PSG

El Barcelona seguirá sin contar con Ansu Fati por otro rato, pues ya lo descartaron para enfrentarse al Paris Saint-Germain en los Octavos de la Champions debido a que no quieren arriesgarlo.

El delantero fue operado de la rodilla izquierda en noviembre del año pasado y la intención del club es no apresurar su recuperación sino llevarlo poco a poco para que vuelva al 100% debido a que apenas tiene 18 años y toda una carrera por delante.

De acuerdo con el Diario AS, los trabajo de rehabilitación no están saliendo como se esperaban, pues la cicatriz de la sutura del menisco interno tendría que estar perfectamente cerrada para que el jugador pudiera realizar ejercicios de fuerza, carreras y de campo, pero esto no es así, pues la zona operada se inflama con facilidad luego de que se aumentan las cargas físicas, por lo que no pueden avanzar como se quiere y han tenido que avanzar muy lento en búsqueda de soluciones.

La vuelta contra el equipo parisino es el 10 de marzo, cuando se cumplan cuatro meses de su lesión (7 de noviembre) y póstuma operación (dos días después), y se esperaba que llegara al menos para este compromiso, pero tras todos los inconvenientes se ve difícil e incluso podría estar fuera por más tiempo del que se esperaba.