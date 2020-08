Barcelona desiste y no hará más intentos por fichar a Neymar

Ya es oficial, El Barcelona dejó muy claro que el regreso de Neymar al equipo no ocurrirá en las siguientes temporadas, cerrando así cualquier tipo de rumores.

Y es que en una entrevista para el Diario Sport, el presidente del club azulgrana, Josep María Bartomeu, manifestó que este año ya no podrán fichar al paulista debido a varios motivos, pero el principal es la decadencia económica que ha dejado el Coronavirus.

«Es inviable intentar fichar a Neymar ante esta situación. El PSG tampoco está dispuesto a venderlo. El verano pasado tratamos con mucha fuerza, pero este verano no podemos hacer ningún intento. La situación es que el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y para la temporada 2020-21 preveíamos ingresar mil 100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos«.

Cambiando de fichaje, el propio directivo culé afirmó que las negociaciones con el Inter de Milán por Lautaro Martínez se detuvieron por mutuo acuerdo debido nuevamente a la situación económica.

«Hemos estado sosteniendo pláticas con el Inter de Milán de Lautaro (Martínez) durante varias semanas, pero las conversaciones están detenidas de mutuo acuerdo entre los dos clubes. La situación no invita a hacer grandes inversiones«.

Por otro lado, habló sobre su continuidad en la presidencia del Barcelona, sosteniendo que con el proyecto de la remodelación del Camp Nou no pensará dejar la institución.

«No me voy por mi responsabilidad. En 2015 adquirí un compromiso con los socios. Además tenemos un plan estratégico en marcha. Sería una irresponsabilidad que la junta se fuese con estas cosas, porque no hay nadie que conozca mejor al Barca que los que estamos aquí«.