Barcelona: el Lyon le cerró la puerta a Samuel Umtiti

Todo parece indicar que el Barcelona tiene dos opciones con respecto a Samuel Umtiti, la primera es quedarse con él y la otra es buscarle otro equipo que no sea el Lyon.

Y es que el propio presidente del club francés, Jean-Michel Aulas, aseguró contundentemente, en entrevista para el Canal+ Francia, que el central no irá al equipo.

«Samuel Umtiti no vendrá al Olympique de Lyon».

El directivo solo soltó esta corta pero concisa respuesta y no profundizó más en el tema, aunque según rumores el problema para ficharlo es el alto salario que devenga el campeón francés del conjunto culé.

Cabe recordar que las especulaciones enviaban al defensor al Lyon, que se antojaba como la escuadra donde podía recalar debido a que salió de ahí en 2016.

Precisamente su sueldo es la razón por la que su todavía equipo actual quiere salir de él de la misma manera que salió de Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Luis Suárez.

Ahora, las posibilidades de que Umtiti se quede en la entidad blaugrana son mayores, más si no le encuentran pronto a un nuevo club, lógicamente. Aunque no sería descabellado debido a que aparte de Lenglet y Piqué el equipo azulgrana no cuenta con otro defensor.

Sin embargo, de quedarse podría ser sin jugar y solamente a la espera de su venta o cesión, pues todo parece indicar que el francés no tiene espacio en el Barcelona de Ronald Koeman.