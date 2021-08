Barcelona: en Italia señalan que ya se negocia a Coutinho con Lazio

Es bien sabido que Philippe Coutinho tiene los días contados en el Barcelona, que, según la prensa italiana, ya estaría negociando su salida de la Ciudad Condal a Roma, lugar que suena como su nuevo destino desde hace unos días.

El que más se hace eco de la información es ‘La Gazzetta dello Sport’, que señaló que el conjunto culé ha empezado a conversar con la Lazio sobre todos los detalles para la llegada de brasileño.

Los catalanes no solo quieren desprenderse de un jugador con flojo rendimiento y muchas lesiones, sino también de su gran sueldo, por lo que lo dejarían ir como venta. El jugador todavía tiene dos años de contrato, por lo que si no se hace su traspaso, regresará a Can Barça para volver a salir el próximo verano.

El equipo ‘biancoceleste’ por su parte, de acuerdo con la información del medio citado, prefiere una cesión. Además, querría compartir, como era de esperarse, los gastos derivados de la ficha que le colocó el azulgrana en su momento.

La táctica de las águilas romanas pasaría por ganarse al jugador y así presionar al conjunto blaugrana. Estaría acercando sus contactos con el entorno de Coutinho a la misma vez que trata de acercar posturas con el Barcelona.

A Maurizio Sarri le gustaría la incorporación del brasileño, pues sería agregarle mucha calidad a su plantel, pero tendría que esperar a que haya un acuerdo en los términos por ambos clubes.