Barcelona: en las redes piden que Fati herede la ¡’10’ de Messi!

El regreso de Ansu Fati al Barcelona parece estar cada vez más cerca. Con mucho cuidado, la joven promesa culé parece irse recuperando de su grave lesión que sufrió a finales de 2020.

La semana pasada, el juvenil atacante apareció sobre el campo de juego, donde pudo hacer trabajos con el balón con cierto cuidado. Todavía se está esperando su reaparición en un partido para el próximo mes de noviembre, luego de haber pasado ya hasta tres veces por el quirófano desde el pasado 6 de noviembre.

Su retorno es esperanzador, tanto, que el club compartió una imagen del canterano como protagonista en sus redes sociales en la que hizo notar que está muy cerca de regresar.

Pero lo que llamó la atención no es la publicación blaugrana, sino la reacción en cadena que esta provocó, pues se hizo una campaña viral para que Ansu Fati herede la mítica camiseta número ’10’ azulgrana que dejó vacía Lionel Messi, quien parece ser el dueño inmortal de la elástica.

Una idea no tan descabellada tomando en cuenta no solo que el español es canterano del equipo, sino que, con tan solo 17 años, empezó a deslumbrar con la casaca del Barcelona, un tanto similar a lo de la pulga por allá en 2004, pero, tal vez (dependiendo de gustos y colores), no a su mismo nivel.