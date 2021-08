Barcelona: ex empleado aseguró que el club no quiso renovar a Messi

La salida de Lionel Messi del Barcelona ya es oficial, aunque todavía queda la incógnita del cómo pudo haberse terminado esa relación de 21 años, pero un ex empleado del club parece tener la respuesta.

Y es que Jaume Llopis, ex miembro de la comisión del Espai Barça, renunció luego de conocer que el argentino no seguiría de culé. Primeramente envió una carta en la que no se expresó bien del presidente del equipo, Joan Laporta, y el lunes emitió declaraciones en el programa ‘Qué T’hi Jugues’ de la ‘SER’ en la que acusó al club de no hacer esfuerzo alguno para que el rosarino se quedara.

Llopis manifestó que fue una decisión tomada por personas que no conocen bien Barça, quienes no tuvieron la voluntad de negociar la continuidad y que todo se hizo de mala manera, por lo que se pudo notar la frialdad entre la pulga y el presidente. Además, indicó que la verdad no se ha revelado y que quieren conocer qué planea Laporta con Florentino Pérez.

El ex trabajador también cargó contra la gestión que echar a Messi y conservar a otros grandes sueldos como los de Umtiti, Coutinho o las vacas sagradas, asegurando que eso es una simple rebaja y que todavía permanece la crisis, tanto que, si no hay rebajas, Memphis, por ejemplo, no podrá iniciar en LaLiga porque no podrá ser inscrito.

Asimismo, continuó hablando del tema salarial, mencionando que, a corto plazo, tienen muy difícil tener ingresos y que han perdido el principal patrimonio a cambio de rebajar el sueldo de Messi, pero antes sobraba mucha más gente.

Para terminar habló del mal estado en el que está el Camp Nou, indicando que es tan crítico que si la temporada pasada llegaban a ingresar aficionados hubiese sido un peligro, pues el hormigón se caía a pedazos. Sin embargo, señaló que ya se están reparando y que pueden ir con total seguridad.