Barcelona: Guardiola estaría acercando a Eric García al club culé

El futuro de Eric García es incierto, pues aunque el Barcelona es su principal pretendiente, todavía no se han pronunciado sobre su fichaje y Pep Guardiola ya lo dio como una baja para el City.

El canterano culé termina su contrato con los citizens en verano de este año 2021, pero desde hace tres semanas es libre de negociar con cualquier otro equipo y ese sería el cuadro catalán, al que le encantaría regresar y Guardiola lo acercaría a él.

El ex técnico del Barça ya anunció el año pasado que el central español no renovaría con el equipo que dirige y lo volvió a confirmar ahora, manifestando que esperarán a ver qué pasa al final del verano, pero no cree que firme una extensión con ellos.

Ahora, aunque renueve, solamente quedaría por ver si finalmente se va en enero o en junio, este último es el mes que el propio Guardiola señaló como el indicado, pues en este mercado (gracias a la pandemia) todo depende de los demás clubes.

Además, cabe recordar que la Junta Gestora que preside al Barcelona no puede hacer fichajes en este mercado invernal, por lo que, si hay se da la incorporación de García, sería con el nuevo Presidente de la institución blaugrana.