Barcelona: Joan Laporta es el nuevo presidente del club blaugrana

El favorito terminó por convertirse en el ganador. Joan Laporta se ha impuesto en las elecciones de este domingo a Víctor Font y Toni Freixa, y volverá a ser el Presidente del FC Barcelona.

Después de 11 años lejos del cargo, el una vez directivo culé volverá al puesto que ya conoce y al que todos decían, desde que anunció su candidatura, regresaría el día de los comicios o este 7 de marzo y que los primeros sondeos del domingo lo daban como ganador.

Si bien era el claro candidato, no se esperaba que tuviera un estrepitoso triunfo al quedarse con más del 54.28% de los sufragios de los socios, poco más de 19 mil votos. Todo quedó como se esperaba, con Laporta alzándose con la victoria, Font quedando en segundo puesto con 29.99% y Freixa tercero apenas con un 8.58%.

Este triunfo en los comicios deja en el pasado la derrota que se llevó en el 2015 y ahora como nuevo Presidente para su segundo mandato, querrá que se repita la historia que hizo entre 2003 y 2010, años de plena gloria blaugrana donde ganaron dos Champions, cuatro Ligas y el ya conocido ‘sextete’.

Ha arribat el dia. Som davant de les eleccions més importants de la nostra història. Avui els socis i sòcies del Barça decidim el futur del Club. Jo ja ho he fet, ja he votat el millor per al Barça, el Club que porto al cor! pic.twitter.com/547aAtURnM

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 7, 2021