Barcelona: Koeman le pidió más respeto a Piqué tras su declaraciones

Gerard Piqué nunca se queda callado y menos si es para hablar contra el Real Madrid, como pasó hace pocos días, por lo que el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman le pidió mesura a la hora de declarar.

En rueda de prensa, el técnico del Barcelona hizo una «recomendación» al expresar que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque con muy poco que se diga pueden formar un inconveniente, por lo que se debe criticar pero con respeto y con palabras con las que no le puedan reclamar algo.

Cabe recordar que hace unos días el central blaugrana concedió una entrevista al youtuber «DjMariio», en la que manifestó: «Un ex árbitro decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Respeto el profesionalismo, sé que intentan hacer el mejor trabajo posible. Es clamoroso que, históricamente, el Madrid ha salido más beneficiado».

Estas palabras llegaron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que de inmediato le abrió un expediente al defensor que le podría acarrear una sanción, algo a lo que Koeman se refirió señalando que «no es su problema».

«Eso (una posible sanción a Piqué) no es mi problema. Será mi problema si le sancionan por sus palabras, pero no me voy a meter. Él es responsable y tiene suficiente experiencia para decir las cosas que quiere».

Cabe mencionar que el jugador se sigue recuperando de su lesión, aunque no estará en una semana en la que deberán enfrentarse al Leganés por LaLiga y al PSG por la ida de los Octavos de Final de la Champions.