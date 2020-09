Barcelona: Koeman no tiene a Riqui Puig dentro de sus planes

Con la llegada de Ronald Koeman al banquillo del Barcelona se prometió una limpieza, que se esperaba fuese de los más veteranos y no de los juveniles.

En su presentación, el neerlandés aseguró que se quedarían los que quisieran estar y los que estuviesen más comprometidos, algo que quizás no vio en Riqui Puig, pues le comunicó que era mejor que buscara un equipo para jugar como préstamo.

El juvenil fue una de las muy buenas, y pocas, noticias que tuvo el conjunto catalán la temporada pasada, junto a Ansu Fati, pero quizás eso no fue suficiente para su nuevo entrenador.

Y es que la polémica fue desencadenada por la emisora RAC1 (bien conocida partidaria de la directiva de Josep María Bartomeu), que informó que el estratega habló con Puig para decirle que no contaría con él.

Sin embargo, el propio Koeman aseguró tras el partido ante el Elche que ganaron por 1-0 en el Trofeo Joan Gamper, que no le dijo a Puig que no contaba con él, pero sí le mencionó en la sesión de entrenamientos del viernes que era mejor que buscara un equipo para jugar a préstamo para que pudiese ver minutos adecuados para un jugador de su edad, pues en esta versión del Barcelona no los va a tener.

«No es cierto que le haya dicho que no cuento con él. Hablé con él, en mi opinión los jóvenes tienen que jugar. Es el mensaje para Riqui, Aleñá y quizá Pedri más adelante. Le dije que lo tendrá muy complicado porque hay competencia, pero creo que tiene futuro aquí».

De acuerdo con las palabras del holandés, el principal problema para el juvenil de 20 años es la competencia en un mediocampo plagado con nombres como el de Busquets, De Jong, Pjanic e incluso los de Aleñá y Pedri, por lo que estar detenido por mucho tiempo no le haría bien a su carrera.

«El préstamo es una posibilidad, para él y para otros jugadores muy jóvenes. Con 20 años tiene que jugar, no puede estar detenido sin jugar durante un tiempo. Riqui tiene demasiada competencia«.

Ahora, se tendrá que esperar para saber cuál será la decisión de la directiva con respecto a Puig, pues enviarlo al Barça B sería un retroceso y encontrar un buen club para su desarrollo no sería tan sencillo.