Barcelona: Koeman ya tendría su lista de descartables para la 21-22

El futuro de Ronald Koeman es incierto, lo mismo podría irse que quedarse, y si eso pasa ya estaría preparado para afrontar la siguiente temporada con una lista de jugadores que podrían salir del Barcelona.

El estratega ha mencionado que tiene muy claro las posiciones que hay que reforzar y los jugadores que deben salir para eso, afirmando que tiene semanas trabajando en el plan deportivo con el director de fútbol, Mateu Alemany, y el secretario técnico, Ramón Planes.

De acuerdo con AS, en el listado del neerlandés hay nueve nombres que podrían ser vendidos: Matheus Fernandes (quien no se plantea salir), Miralem Pjanic, Junior Firpo, Neto Murara, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Francisco Trincao y Riqui Puig. Con respecto a estos dos últimos, el cuadro culé se plantea venderlos, pues el club no prevé dejar salir a dos buenos talentos.

Sumados a estos nueve, hay otros tres futbolistas a los que podrían dejarlos salir si llega una buena oferta por ellos: Sergi Roberto, Clement Lenglet y Ousmane Dembélé. Con el francés el conjunto blaugrana tiene muy clara su postura, o acepta renovar este verano a la baja o lo traspasan.

Con respecto a los que más peso tienen en la plantilla, si Koeman continúa, de acuerdo con AS, la situación sería delicada, aunque considera que Jordi Alba, Gerard Piqué y en especial Sergio Busquets, son jugadores que todavía pueden aportarle cosas al equipo pese a sus edades.

Por otro lado y como ya es bien sabido, hay otro listado pero de jugadores «intocables». Lionel Messi, Ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Pedri, Ansu Fati, Sergiño Dest y Antoine Griezmann.